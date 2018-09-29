Nagatomo moral verdi
Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo Erzurumspor maçında teknik direktör Fatih terim tarafından dinlendirildi.
Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo Erzurumspor maçında teknik direktör Fatih terim tarafından dinlendirildi. Onun yerine Ömer Bayram görev yaparken yedek kulübesinde bekleyen Japon yıldız takım arkadaşlarına moral verdi. Devre arasında başta Ömer olmak üzere takım arkadaşlarının sırtına vurarak destek veren Nagatomo yine alkış aldı.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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