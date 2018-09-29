Nagatomo moral verdi

Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo Erzurumspor maçında teknik direktör Fatih terim tarafından dinlendirildi. Onun yerine Ömer Bayram görev yaparken yedek kulübesinde bekleyen Japon yıldız takım arkadaşlarına moral verdi. Devre arasında başta Ömer olmak üzere takım arkadaşlarının sırtına vurarak destek veren Nagatomo yine alkış aldı.