Nagatomo moral verdi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Nagatomo moral verdi

    Nagatomo moral verdi

    'ın yıldızı maçında teknik direktör tarafından dinlendirildi.

    'ın yıldızı maçında teknik direktör tarafından dinlendirildi. Onun yerine görev yaparken yedek kulübesinde bekleyen yıldız takım arkadaşlarına moral verdi. Devre arasında başta Ömer olmak üzere takım arkadaşlarının sırtına vurarak destek veren Nagatomo yine alkış aldı.

    1. 29.9.2018
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