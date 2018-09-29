Muslera’dan geçit yok – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’dan geçit yok

    Muslera’dan geçit yok

    Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Erzurumkarşısında kalesini gole kapadı.

    Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Erzurum karşısında kalesini gole kapadı. Başarılı eldiven bu önemli karşılaşmada da önemli kurtarışlarıyla kalesinde adeta devleşirken özellikle son dakikalarda sıklaşan Erzurumspor ataklarında rakip forvetlere şans tanımadı. Son anlarda haif bir sakatlık geçiren Muslera'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

    1. 29.9.2018
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