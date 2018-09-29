Muslera’dan geçit yok
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Muslera Erzurumkarşısında kalesini gole kapadı.
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Muslera Erzurum karşısında kalesini gole kapadı. Başarılı eldiven bu önemli karşılaşmada da önemli kurtarışlarıyla kalesinde adeta devleşirken özellikle son dakikalarda sıklaşan Erzurumspor ataklarında rakip forvetlere şans tanımadı. Son anlarda haif bir sakatlık geçiren Muslera'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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