Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Muslera Erzurum karşısında kalesini gole kapadı. Başarılı eldiven bu önemli karşılaşmada da önemli kurtarışlarıyla kalesinde adeta devleşirken özellikle son dakikalarda sıklaşan Erzurumspor ataklarında rakip forvetlere şans tanımadı. Son anlarda haif bir sakatlık geçiren Muslera'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.