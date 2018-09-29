Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın hemen başında ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest atışta Maicon'un şutu direkten dışarı çıktı. 2. dakikada Emre'nin düşürülmesiyle G.Saray serbest atış kazandı. Maicon usta işi bir vuruşla barajı geçerken top yan direkten oyun alanını terk etti. Brezilyalı stoper büyük üzüntü yaşadı.