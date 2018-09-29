Maicon’un şutunda top direğe takıldı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’un şutunda top direğe takıldı

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>’un şutunda top direğe takıldı

    'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın hemen başında ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest atışta 'un şutu direkten dışarı çıktı.

    'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın hemen başında ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest atışta 'un şutu direkten dışarı çıktı. 2. dakikada Emre'nin düşürülmesiyle G.Saray serbest atış kazandı. usta işi bir vuruşla barajı geçerken top yan direkten oyun alanını terk etti. Brezilyalı stoper büyük üzüntü yaşadı.

    1. 29.9.2018
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