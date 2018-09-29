Maicon’un şutunda top direğe takıldı
Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın hemen başında ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest atışta Maicon'un şutu direkten dışarı çıktı.
Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın hemen başında ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest atışta Maicon'un şutu direkten dışarı çıktı. 2. dakikada Emre'nin düşürülmesiyle G.Saray serbest atış kazandı. Maicon usta işi bir vuruşla barajı geçerken top yan direkten oyun alanını terk etti. Brezilyalı stoper büyük üzüntü yaşadı.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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