Maicon golle döndü!
Erzurum galibiyetinin kahramanı, 74’te sahneye çıktı. 4. haftadaki 4-0’lık Trabzon maçı sonrasında 11’e giren 30 yaşındaki yıldız, Ömer’in kornerinde kafayla zaferi getirdi
Galatasaray'da krize giren maçı Maicon çevirdi. Fatih Terim, savunmada en son Trabzonspor maçında 11'de başlattığı, tedavi süreci tamamlanan Maicon'a görev verirken, gelecek vadeden genç yıldız Ozan Kabak'ı kulübeye çekti. Sarı-kırmızılıların gol atmakta zorlandığı maçta, Brezilyalı sahne aldı ve takımını kurtaran isim oldu. Ömer'in 74'te kornerinde ön direkte kafayı vuran 30 yaşındaki yıldız, köşeden ağları havalandırdı.
GOLÜ DE ÖNLEDİ
Süper Lig'de 5 kez ağları havalandıran Maicon, bu sezon ilk golünü ağlara gönderdi ve siftah yaptı. Sadece takımına galibiyeti getirmekte kalmayıp savunmada da dört dörtlük bir performans sergileyen tecrübeli savunmacı, son dakikalarda Erzurumspor'a gol fırsatı da tanımadı. 86'da gole giden Kone'nin ayağından usta işi bir hareketle topu çelen Maicon, Aslan'ı mutlak bir golden kurtardı ve tribünlerden büyük alkış aldı.
SERDAR GÖREVİNİ YAPTI
Galatasaray'da savunmanın değişmez isimlerinden Serdar Aziz, Erzurum karşısında neredeyse sıfıra yakın hataylaoynadı. Maça damgasını vuran savunmadaki diğer partneri Maicon'la 90 dakika boyunca uyumlu bir görüntü ortaya koyan 27 yaşındaki milli yıldız, Erzurumspor hücumlarında defansta adeta duvar oldu.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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