Maicon golle döndü! – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    golle döndü!

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a> golle döndü!

    Erzurum galibiyetinin kahramanı, 74’te sahneye çıktı. 4. haftadaki 4-0’lık maçı sonrasında 11’e giren 30 yaşındaki yıldız, Ömer’in kornerinde kafayla zaferi getirdi

    'da krize giren maçı çevirdi. , savunmada en son maçında 11'de başlattığı, tedavi süreci tamamlanan 'a görev verirken, gelecek vadeden genç yıldız Ozan Kabak'ı kulübeye çekti. Sarı-kırmızılıların gol atmakta zorlandığı maçta, Brezilyalı sahne aldı ve takımını kurtaran isim oldu. Ömer'in 74'te kornerinde ön direkte kafayı vuran 30 yaşındaki yıldız, köşeden ağları havalandırdı.

    GOLÜ DE ÖNLEDİ
    'de 5 kez ağları havalandıran Maicon, bu sezon ilk golünü ağlara gönderdi ve siftah yaptı. Sadece takımına galibiyeti getirmekte kalmayıp savunmada da dört dörtlük bir performans sergileyen tecrübeli savunmacı, son dakikalarda Erzurumspor'a gol fırsatı da tanımadı. 86'da gole giden Kone'nin ayağından usta işi bir hareketle topu çelen Maicon, Aslan'ı mutlak bir golden kurtardı ve tribünlerden büyük alkış aldı.

    SERDAR GÖREVİNİ YAPTI
    'da savunmanın değişmez isimlerinden , Erzurum karşısında neredeyse sıfıra yakın hataylaoynadı. Maça damgasını vuran savunmadaki diğer partneri Maicon'la 90 dakika boyunca uyumlu bir görüntü ortaya koyan 27 yaşındaki milli yıldız, Erzurumspor hücumlarında defansta adeta duvar oldu.

    1. 29.9.2018
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