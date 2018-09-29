Kalp krizi geçiren taraftar vefat etti

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta bir taraftar hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, sarı- kırmızılı ekibin Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirilirken, "Erzurumspor maçı sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. Terim de Kütüklüoğlu'na rahmet diledi.