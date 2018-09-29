Kalp krizi geçiren taraftar vefat etti
Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta bir taraftar hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta bir taraftar hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, sarı- kırmızılı ekibin Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirilirken, "Erzurumspor maçı sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. Terim de Kütüklüoğlu'na rahmet diledi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
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Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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