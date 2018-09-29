Kalp krizi geçiren taraftar vefat etti – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Kalp krizi geçiren taraftar vefat etti

    Kalp krizi geçiren taraftar vefat etti

    'ın ile oynadığı maçta bir taraftar hayatını kaybetti.

    'ın ile oynadığı maçta bir taraftar hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, sarı- kırmızılı ekibin ile oynadığı maç sırasında adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirilirken, "Erzurumspor maçı sırasında adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. Terim de Kütüklüoğlu'na rahmet diledi.

    1. 29.9.2018
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