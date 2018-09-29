Genel Kurul bugün toplanıyor

Galatasaray'da olağanüstü genel kurul bugün. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kurulda yönetim, G.Saray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası gibi konular için genel kuruldan yetki isteyecek.