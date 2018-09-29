Genel Kurul bugün toplanıyor – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Genel Kurul bugün toplanıyor

    Genel Kurul bugün toplanıyor

    ’da bugün.

    'da bugün. 'ndeki kurulda yönetim, G.Saray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve 'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası gibi konular için genel kuruldan yetki isteyecek.

    1. 29.9.2018
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