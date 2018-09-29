Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacağı maçın on biri belli olmaya başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de maç fazlası ile liderlik koltuğuna otursa da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Porto maçı öncesi takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
B.B. Erzurumspor maçında Emre Akbaba'nın yaşadığı sakatlık ve Ndiaye'nin cezası Fatih Terim'in ilk on bir tercihi konusunda elini kolunu bağladı.
FATİH TERİM'DEN SÜPER LİG'DE BİR İLK!
Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram'a bu sezon ilk kez on birde şans verdi. Sürpriz bir karar ile bu iki oyuncuyu sahaya süren Terim, Feghouli'ye daha Süper Kupa finalinde ilk on birde şans vermişti.
PORTO'DA ABOUBAKAR'IN SAKATLIĞI CİDDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'da ise son oynanan lig maçında Aboubakar sakatlandı. Kamerunlu golcünün sakatlığının ciddi gözüktüğü gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY'IN PORTO MAÇI ON BİRİ!
Fatih Terim'in Porto maçında sahaya şu on bir ile çıkması bekleniyor; Muslera | Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo | Donk, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues | Eren Derdiyok
- 29.9.2018 14:52
- Güncelleme: 29.9.2018 14:54
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Toplam 5
Yorum
metinn2 bunlar nasil tv spor yorumcualri anlamak zoor yok efendim parmak ucu ile cekmis yok dokunma yapmsi ama o kadarda dokunulurmus yuuuuh
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