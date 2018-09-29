Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de maç fazlası ile liderlik koltuğuna otursa da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Porto maçı öncesi takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

B.B. Erzurumspor maçında Emre Akbaba'nın yaşadığı sakatlık ve Ndiaye'nin cezası Fatih Terim'in ilk on bir tercihi konusunda elini kolunu bağladı.

FATİH TERİM'DEN SÜPER LİG'DE BİR İLK!

Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram'a bu sezon ilk kez on birde şans verdi. Sürpriz bir karar ile bu iki oyuncuyu sahaya süren Terim, Feghouli'ye daha Süper Kupa finalinde ilk on birde şans vermişti.

PORTO'DA ABOUBAKAR'IN SAKATLIĞI CİDDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'da ise son oynanan lig maçında Aboubakar sakatlandı. Kamerunlu golcünün sakatlığının ciddi gözüktüğü gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'IN PORTO MAÇI ON BİRİ!

Fatih Terim'in Porto maçında sahaya şu on bir ile çıkması bekleniyor; Muslera | Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo | Donk, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues | Eren Derdiyok