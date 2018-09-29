Galatasaray-BB Erzurumspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Galatasaray'ın 1-0 kazandığı BB Erzurumspor mücadelesinde bGalatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçta, bir taraftar hayatını kaybetti.ir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
- 28.9.2018 23:19
- Güncelleme: 29.9.2018 01:28
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Galatasaray-BB Erzurumspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.