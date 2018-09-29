Fernando yine çok klas oynadı
Galatasaray'da sakatlanan Emre Akbaba'nın yerine 38. dakikada oyuna giren Fernando, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getiren isimlerin başında geldi.
Galatasaray'da sakatlanan Emre Akbaba'nın yerine 38. dakikada oyuna giren Fernando, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getiren isimlerin başında geldi. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, karşılaşmada yüzde 97'yle 29'da 28 pas isabetiyle kritik galibiyette önemli pay sahibi oldu.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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