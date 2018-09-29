Fernando yine çok klas oynadı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    yine çok klas oynadı

    <a href="/index/fernando?id=5c463533-5d01-445d-900d-0dc3bca147ec" class="" rel="tag">Fernando</a> yine çok klas oynadı

    'da sakatlanan 'nın yerine 38. dakikada oyuna giren , üstüne düşeni fazlasıyla yerine getiren isimlerin başında geldi.

    'da sakatlanan 'nın yerine 38. dakikada oyuna giren , üstüne düşeni fazlasıyla yerine getiren isimlerin başında geldi. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, karşılaşmada yüzde 97'yle 29'da 28 pas isabetiyle kritik galibiyette önemli pay sahibi oldu.

    1. 29.9.2018
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