Galatasaray'da sakatlanan Emre Akbaba'nın yerine 38. dakikada oyuna giren Fernando, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getiren isimlerin başında geldi. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, karşılaşmada yüzde 97'yle 29'da 28 pas isabetiyle kritik galibiyette önemli pay sahibi oldu.