Fatih Terim’den Thy’e plaket
Erzurum'un Alman golcüsü Thy, geçen sezon Hollanda'da takımı Venlo'nun PSV ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının idmanlarına katılamamıştı.
Erzurum'un Alman golcüsü Thy, geçen sezon Hollanda'da takımı Venlo'nun PSV ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının idmanlarına katılamamıştı. Bu hareketinden dolayı FIFA tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görülen Thy'e ödülünü Fatih Terim takdim etti.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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