Fatih Terim’den Thy’e plaket – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’den ’e plaket

    Fatih Terim’den Thy’e plaket

    'un Alman golcüsü , geçen sezon 'da takımı Venlo'nun PSV ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının idmanlarına katılamamıştı.

    'un Alman golcüsü , geçen sezon 'da takımı Venlo'nun PSV ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının idmanlarına katılamamıştı. Bu hareketinden dolayı tarafından Ödülü'ne layık görülen Thy'e ödülünü takdim etti.

    1. 29.9.2018
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