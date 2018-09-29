Erzurum'un Alman golcüsü Thy, geçen sezon Hollanda'da takımı Venlo'nun PSV ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının idmanlarına katılamamıştı. Bu hareketinden dolayı FIFA tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görülen Thy'e ödülünü Fatih Terim takdim etti.