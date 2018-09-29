Fatih Terim: "Koltuğu geri aldık" – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    : "Koltuğu geri aldık"

    Fatih Terim: "Koltuğu geri aldık"

    İmparator, “Maç boyunca kapanan Erzurumspor karşısında bir de penaltımız verilmedi. Ama canla başla mücadele edip liderlik koltuğunu geri aldık” dedi

    Galatasaray Teknik Direktörü , Erzurumspor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Terim, "Bizim için zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi. Bazı oyuncularımı dinlendirip rotasyon yaptık. Ancak oynayan tüm oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi ve sahadan çok önemli bir galibiyetle ayrıldık" dedi.

    FARK OLABİLİRDİ
    Terim Erzurumspor karşısında sonucun daha da farklı olabileceğini kaydetti. Tecrübeli hoca, "Ancak son vuruşlarda yeterli kadar etkili olamadık. Bunu neyle açıklarız bilemiyorum ama bu konunun üzerinde duracağız" diye konuştu.

    KOLTUĞU GERI ALDI
    Yeniden lider olmalarıyla ilgili bir soruya cevaplandıran Terim, "Önemli olan sezon sonunda liderlik koltuğunda oturmak. Ama bu maçta ilk 11'de forma giyen sonradan oyuna giren tüm oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Şimdi bu maçı unutup hemen Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağımız karşılaşmaya odaklanmak zorundayız. dün yok. Yola devam etmek durumundayız"ifadesini kullandı.

    300. MAÇINDA ANLAMLI ZAFER
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'de oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray ile ligde kazandığı yedi şampiyonlukla bu alanda tüm zamanların en başarılı teknik adamı olan Terim, 300 maçlık lig kariyerinde 197 galibiyet elde ederken 65 mücadelede eşitlik bozulmadı. Tecrübeli teknik adam, yalnızca 38 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan tarafta yer aldı.

    1. 29.9.2018
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