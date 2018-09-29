Fatih Terim: "Koltuğu geri aldık"
İmparator, “Maç boyunca kapanan Erzurumspor karşısında bir de penaltımız verilmedi. Ama canla başla mücadele edip liderlik koltuğunu geri aldık” dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Terim, "Bizim için zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi. Bazı oyuncularımı dinlendirip rotasyon yaptık. Ancak oynayan tüm oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi ve sahadan çok önemli bir galibiyetle ayrıldık" dedi.
FARK OLABİLİRDİ
Terim Erzurumspor karşısında sonucun daha da farklı olabileceğini kaydetti. Tecrübeli hoca, "Ancak son vuruşlarda yeterli kadar etkili olamadık. Bunu neyle açıklarız bilemiyorum ama bu konunun üzerinde duracağız" diye konuştu.
KOLTUĞU GERI ALDI
Yeniden lider olmalarıyla ilgili bir soruya cevaplandıran Terim, "Önemli olan sezon sonunda liderlik koltuğunda oturmak. Ama bu maçta ilk 11'de forma giyen sonradan oyuna giren tüm oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Şimdi bu maçı unutup hemen Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağımız karşılaşmaya odaklanmak zorundayız. Futbolda dün yok. Yola devam etmek durumundayız"ifadesini kullandı.
300. MAÇINDA ANLAMLI ZAFER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray ile ligde kazandığı yedi şampiyonlukla bu alanda tüm zamanların en başarılı teknik adamı olan Terim, 300 maçlık lig kariyerinde 197 galibiyet elde ederken 65 mücadelede eşitlik bozulmadı. Tecrübeli teknik adam, yalnızca 38 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan tarafta yer aldı.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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