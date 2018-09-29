Emre sakatlandı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Emre sakatlandı

    Emre sakatlandı

    , ikili mücadelede sakatlandı. Tedaviden sonra oyuna dönen yıldız futbolcu, maça devam edemedi ve 38’de çıkt

    Ligde 7. haftanın açılış maçında 'u konuk eden G.Saray, zorunlu bir değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı- kırmızılıların formda futbolcusu , girdiği bir ikili mücadele sonrasında sol ayak tarak kemiğinden sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Sağlık görevlilerinin değişiklik işareti yaptığı ve saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba, takımı 10 kişi oyuna devam ederken, yaklaşık 4 dakika sonra sürpriz bir şekilde tekrar oyuna girdi. Karşılaşmanın geri kalanında maça devam edemeyeceğini anlayan 25 yaşındaki milli yıldız, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine girdi. Ligde 6 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Akbaba'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçında oynayabileceği açıklandı.

    1. 29.9.2018
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