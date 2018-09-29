Emre sakatlandı

Ligde 7. haftanın açılış maçında Erzurum'u konuk eden G.Saray, zorunlu bir değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı- kırmızılıların formda futbolcusu Emre Akbaba, girdiği bir ikili mücadele sonrasında sol ayak tarak kemiğinden sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Sağlık görevlilerinin değişiklik işareti yaptığı ve saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba, takımı 10 kişi oyuna devam ederken, yaklaşık 4 dakika sonra sürpriz bir şekilde tekrar oyuna girdi. Karşılaşmanın geri kalanında maça devam edemeyeceğini anlayan 25 yaşındaki milli yıldız, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Fernando girdi. Ligde 6 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Akbaba'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçında oynayabileceği açıklandı.