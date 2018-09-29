Emre sakatlandı
Emre Akbaba, ikili mücadelede sakatlandı. Tedaviden sonra oyuna dönen yıldız futbolcu, maça devam edemedi ve 38’de çıkt
Ligde 7. haftanın açılış maçında Erzurum'u konuk eden G.Saray, zorunlu bir değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı- kırmızılıların formda futbolcusu Emre Akbaba, girdiği bir ikili mücadele sonrasında sol ayak tarak kemiğinden sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Sağlık görevlilerinin değişiklik işareti yaptığı ve saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba, takımı 10 kişi oyuna devam ederken, yaklaşık 4 dakika sonra sürpriz bir şekilde tekrar oyuna girdi. Karşılaşmanın geri kalanında maça devam edemeyeceğini anlayan 25 yaşındaki milli yıldız, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Fernando girdi. Ligde 6 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Akbaba'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçında oynayabileceği açıklandı.
- 29.9.2018
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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