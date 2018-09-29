Diego Godin'den FIFA'ya tepki: Griezmann'ın daha ne yapması gerekiyor – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'den FIFA'ya tepki: Griezmann'ın daha ne yapması gerekiyor

    Diego Godin'den FIFA'ya tepki: Griezmann'ın daha ne yapması gerekiyor

    'in kaptanı , takım arkadaşı Antoine Griezmann'ın "FIFA Yılın Oyuncusu" ödüllerinde üç kişilik aday listeye kalamamasına anlam veremediğini söyledi.

    Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin, Griezmann'ın "FIFA Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterilmemesine tepkili.

    Muhteşem bir 2018 yılını geride bırakmaya hazırlanan Griezman, Fransa ile Rusya'da düzenlenen 'nı ve Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

    Fransız golcü bu başarılarının ardından Mohamed Salah, ve 'in bulunduğu listede kendisine yer bulamamıştı.

    derbisine çıkacak olan 'de L'Equipe ' e konuşan Godin, "2018'de elde ettiğimiz şeye bakarsak, Griezmann'ın orada olmayı hak ettiğini düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı ve finalin yıldızıydı, Dünya Kupası'nı kazandı ve aynı zamanda finaldeki en iyi oyuncu oldu. Başka ne yapmalıydı o ödüllü kazanmak için? Ah evet, UEFA Süper Kupa'yı kazanmalıydı! Evet bunu da kazandı," dedi.

    Godin, Griezmann'ın kadrodaki rolünün çok farklı boyutlara ulaştığının altını çizerken, "Gol atmaktan veya asist yapmaktan öte oyunu yönetiyor. Takıma fayda için ne yapması gerektiğini biliyor. Dahası, sahada hep doğru yerde olmayı başarıyor. Farkı yaratıyor." dedi.

    1. 29.9.2018 13:16
    2. Güncelleme: 29.9.2018 13:16
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