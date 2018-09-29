Diego Godin'den FIFA'ya tepki: Griezmann'ın daha ne yapması gerekiyor
Atletico Madrid'in kaptanı Diego Godin, takım arkadaşı Antoine Griezmann'ın "FIFA Yılın Oyuncusu" ödüllerinde üç kişilik aday listeye kalamamasına anlam veremediğini söyledi.
Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin, Griezmann'ın "FIFA Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterilmemesine tepkili.
Muhteşem bir 2018 yılını geride bırakmaya hazırlanan Griezman, Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı ve Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.
Fransız golcü bu başarılarının ardından Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'in bulunduğu listede kendisine yer bulamamıştı.
Real Madrid derbisine çıkacak olan Atletico Madrid'de L'Equipe ' e konuşan Godin, "2018'de elde ettiğimiz şeye bakarsak, Griezmann'ın orada olmayı hak ettiğini düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı ve finalin yıldızıydı, Dünya Kupası'nı kazandı ve aynı zamanda finaldeki en iyi oyuncu oldu. Başka ne yapmalıydı o ödüllü kazanmak için? Ah evet, UEFA Süper Kupa'yı kazanmalıydı! Evet bunu da kazandı," dedi.
Godin, Griezmann'ın kadrodaki rolünün çok farklı boyutlara ulaştığının altını çizerken, "Gol atmaktan veya asist yapmaktan öte oyunu yönetiyor. Takıma fayda için ne yapması gerektiğini biliyor. Dahası, sahada hep doğru yerde olmayı başarıyor. Farkı yaratıyor." dedi.
- 29.9.2018 13:16
- Güncelleme: 29.9.2018 13:16
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Toplam 1
Yorum
olumune gs var hikayeden var hocam hakemler yanlış karar verip dönmedi pek ben göremedim hep kendi bildiklerini okudular bence çok saçma....
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Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
Toplam 1
Yorum
MERT Bravo Ömer, süper oynadın, aynen devam. Yalnız ortaları bölgeye rastgele değil müsait arkadaşına bakarak yapman lazım
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Metin Erdem Gs da herkes kendini messi sanıyor ama ne pas verebiliyorlar ne de şut çekebiliyorlar. Hoca yat yat uyu diyor bunlara
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