Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin, Griezmann'ın "FIFA Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterilmemesine tepkili.

Muhteşem bir 2018 yılını geride bırakmaya hazırlanan Griezman, Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı ve Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

Fransız golcü bu başarılarının ardından Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'in bulunduğu listede kendisine yer bulamamıştı.

Real Madrid derbisine çıkacak olan Atletico Madrid'de L'Equipe ' e konuşan Godin, "2018'de elde ettiğimiz şeye bakarsak, Griezmann'ın orada olmayı hak ettiğini düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı ve finalin yıldızıydı, Dünya Kupası'nı kazandı ve aynı zamanda finaldeki en iyi oyuncu oldu. Başka ne yapmalıydı o ödüllü kazanmak için? Ah evet, UEFA Süper Kupa'yı kazanmalıydı! Evet bunu da kazandı," dedi.

Godin, Griezmann'ın kadrodaki rolünün çok farklı boyutlara ulaştığının altını çizerken, "Gol atmaktan veya asist yapmaktan öte oyunu yönetiyor. Takıma fayda için ne yapması gerektiğini biliyor. Dahası, sahada hep doğru yerde olmayı başarıyor. Farkı yaratıyor." dedi.