Aslan’ın penaltı isyanı

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmanın 41. dakikasında Rodrigues rakibi tarafından ceza alanı içinde formasından çekilerek yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy bu pozisyona devam derken bu sırada Erzurmspor köşe vuruşu kazandı. VAR hakemleri tarafından incelenen pozisyon sonrası Alper Ulusoy koşe atışını kullandırdı ve mücadele kaldığı yerden devam etti. İşte bu karar hem teknik direktör Fatih Terim'i hem de sarı-kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı. Terim pozisyon VAR hakemleri tarfından incelenirken Terim'in tam 5 kez eliyle penaltı işareti yaptığı ve çıkan karar sonrası adta köpürdüğü bildirildib. pozisyon sarı-kırmızılı taraftarların da büyük tepkisine neden oldu. Tribünler uzun süre hakemi protesto ederken, sosyal medyadan da Ulusoy'a tepki yağdı.



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