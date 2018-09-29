Aslan’ın penaltı isyanı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Aslan’ın penaltı isyanı

    Aslan’ın penaltı isyanı

    Maçın 41. dakikasında ’in rakibi tarafından ceza alanı içinde çekilmesine VAR kararıyla penaltı çıkmadı, Terim köpürdü

    'ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmanın 41. dakikasında rakibi tarafından ceza alanı içinde formasından çekilerek yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi bu pozisyona devam derken bu sırada Erzurmspor köşe vuruşu kazandı. VAR hakemleri tarafından incelenen pozisyon sonrası Alper Ulusoy koşe atışını kullandırdı ve mücadele kaldığı yerden devam etti. İşte bu karar hem teknik direktör 'i hem de sarı-kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı. Terim pozisyon VAR hakemleri tarfından incelenirken Terim'in tam 5 kez eliyle penaltı işareti yaptığı ve çıkan karar sonrası adta köpürdüğü bildirildib. pozisyon sarı-kırmızılı taraftarların da büyük tepkisine neden oldu. Tribünler uzun süre hakemi protesto ederken, sosyal medyadan da Ulusoy'a tepki yağdı.

    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 29.9.2018
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