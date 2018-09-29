Aboubakar Galatasaray maçında yok!
Porto Vincent Aboubakar'ın ameliyat edileceğini açıkladı
Porto, sol diz çapraz bağlarında kopma meydana gelen Vincent Aboubakar'ın ameliyat edileceğini açıkladı. Kamerunlu forvet, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.
- 29.9.2018 17:17
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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