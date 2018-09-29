5 oyuncuya kesik
Fatih Terim, Akhisarspor’a 3-0 yenilen takımdan Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Sinan ve Onyekuru’yu kulübeye çekti...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk onbirde 5 değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan takımda ilk onbirde yer alan Ozan Kabak'ın yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram şans bulurken, orta sahada Fernando'nun yerine Ryan Donk, Sinan Gümüş yerine Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru'nun yerine ise Eren Derdiyok forma giydi. Sağ bekte yine Mariano oynarken, stoperde Maicon'a Serdar Aziz eşlik etti. Ön liberoda Ndiaye oynadı. Kalede Fernando Muslera yer aldı.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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