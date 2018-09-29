5 oyuncuya kesik – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    5 oyuncuya kesik

    5 oyuncuya kesik

    , Akhisarspor’a 3-0 yenilen takımdan , Nagatomo, , Sinan ve Onyekuru’yu kulübeye çekti...

    Galatasaray Teknik Direktörü ilk onbirde 5 değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan takımda ilk onbirde yer alan 'ın yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Nagatomo'nun yerine şans bulurken, orta sahada 'nun yerine , yerine Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru'nun yerine ise forma giydi. Sağ bekte yine Mariano oynarken, stoperde Maicon'a eşlik etti. Ön liberoda Ndiaye oynadı. Kalede Muslera yer aldı.

    1. 29.9.2018
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