Maicon, ligdeki ikinci golünü attı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , ligdeki ikinci golünü attı

    Maicon, ligdeki ikinci golünü attı

    ’ın Brezilyalı futbolcusu , maçından sonra 11’de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı.

    'ın Brezilyalı futbolcusu , maçından sonra 11'de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı. Maicon böylece bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

    'in 7. haftasında Galatasaray'ın evinde BB Erzurumspor oynadığı maçta sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Maicon rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
    Ligde en son 4. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev alan Brezilyalı futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim 11'de şans verdi. Maicon, ekibine attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. Başarılı oyuncu ilk golünü ilk haftadaki Ankaragücü maçında atmıştı.
    1. 28.9.2018 22:14
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