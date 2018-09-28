Maicon, ligdeki ikinci golünü attı
Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Maicon, Trabzonspor maçından sonra 11’de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın evinde BB Erzurumspor oynadığı maçta sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Maicon rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Ligde en son 4. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev alan Brezilyalı futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim 11'de şans verdi. Maicon, Erzurum ekibine attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. Başarılı oyuncu ilk golünü ilk haftadaki Ankaragücü maçında atmıştı.
- 28.9.2018 22:14
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Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Maicon, ligdeki ikinci golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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