Mücadeleye Galatasaray baskılı başladı ancak beklediği erken golü bulamadı. Erzurumspor savunmada iyi durdu ve rakibine net pozisyon şansı vermedi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, 38. dakikada sakatlandı ve yerini Fernando'ya bıraktı. Bu değişikliğin ardından Galatasaray'ın hücumda gücü biraz daha düştü.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha denk başlasa da Galatasaray ilerleyen dakikalarda oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

MAİCON SAHNEDE!

74. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi hareketlenen Maicon'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ibrahim Sehic'in yanından ağlarla buluştu ve Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Erzurumspor beraberliği sağlamak için çabalasa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. BB Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.