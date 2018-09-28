Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Galatasaray, BB Erzurumspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırladı. Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadeleye Galatasaray baskılı başladı ancak beklediği erken golü bulamadı. Erzurumspor savunmada iyi durdu ve rakibine net pozisyon şansı vermedi.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, 38. dakikada sakatlandı ve yerini Fernando'ya bıraktı. Bu değişikliğin ardından Galatasaray'ın hücumda gücü biraz daha düştü.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha denk başlasa da Galatasaray ilerleyen dakikalarda oyunu rakip yarı sahaya yıktı.
MAİCON SAHNEDE!
74. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi hareketlenen Maicon'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ibrahim Sehic'in yanından ağlarla buluştu ve Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda Erzurumspor beraberliği sağlamak için çabalasa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. BB Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.
- 28.9.2018 21:54
- Güncelleme: 28.9.2018 21:59
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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