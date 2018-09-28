Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Maç Sonucu | 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET

    Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET

    'in 7. hafta açılış maçında , BB Erzurumspor'u Stadı'nda ağırladı. Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

    Mücadeleye baskılı başladı ancak beklediği erken golü bulamadı. Erzurumspor savunmada iyi durdu ve rakibine net pozisyon şansı vermedi.

    Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, 38. dakikada sakatlandı ve yerini 'ya bıraktı. Bu değişikliğin ardından Galatasaray'ın hücumda gücü biraz daha düştü.

    İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha denk başlasa da Galatasaray ilerleyen dakikalarda oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

    MAİCON SAHNEDE!
    74. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan 'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi hareketlenen Maicon'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ibrahim Sehic'in yanından ağlarla buluştu ve Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

    Kalan dakikalarda Erzurumspor beraberliği sağlamak için çabalasa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

    Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. BB Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.

    1. 28.9.2018 21:54
    2. Güncelleme: 28.9.2018 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN