Galatasaray’dan BB Erzurumspor’lu futbolcu Lennart Thy’e plaket
FIFA tarafından Fair Play Ödülü’ne layık görülen BB Erzurumspor’un Alman futbolcusu Lennart Thy’e Galatasaray plaket verdi. Plaketi Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti.
- 28.9.2018 19:58
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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA CENGIZ COK YALANCI CIKTI, NE YAPACAGINI TEKER TEKER ACIKLAMAZSA GENEL KURUL LUTFEN OK VERMEIN
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Şener’den katkı yok
Toplam 1
Yorum
karado bence sağ önde oynamalı.adam geç me çizgiye inme şut.hız ne ararsan var.
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Deplasmanda Cüneyt Çakır’la kayıp
Toplam 2
Yorum
karado nedir bu çakırdan çektiğimiz.olsun.var varda bakan varsa var.
Galatasaray’dan BB Erzurumspor’lu futbolcu Lennart Thy’e plaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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