Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerden bazı konularda yetki talep edecek
Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularından genel kuruldan yetki isteyecek.
Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.
Ayrıca üyeler, Galatasaray Kulübü tüzüğünde bazı değişikliklerin yapılmasını da oylayacak.
- 28.9.2018 11:10
-
Belhanda’nın cezası bitiyor
Toplam 1
Yorum
emre tamer belhanda yokken kaybediyoruz belhandanın önemi yokluğunda anlaşılıyor emre akbaba çok iyi ofansif ortasaha fakat belhanda oyun kurucu
-
"Biz değil onlar kaybetti"
Toplam 5
Yorum
olçay onlar kaybetti..! diyerek 3 milyon euro değerindeki zırhlı en hasından alman malı mercedes lerine binerek uzaklaştılar..
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 11
Yorum
alper seneye üklemizde yapılacak finalden derhal vazgeçmeli size ve yalanlarınıza ihtiyacımız yok demeliyiz
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.