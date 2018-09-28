Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    'da olağanüstü genel kurul yarın

    Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın

    başkanlığındaki yönetim kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerden bazı konularda yetki talep edecek

    Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

    Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularından genel kuruldan yetki isteyecek.

    Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.

    Ayrıca üyeler, Galatasaray Kulübü tüzüğünde bazı değişikliklerin yapılmasını da oylayacak.


    1. 28.9.2018 11:10
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