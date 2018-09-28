Galatasaray golleri evinde atıyor – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    golleri evinde atıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> golleri evinde atıyor

    , ’de bu sezon attığı 15 golün 12’sini Türk ’nda kaydetti.

    , 'de bu sezon attığı 15 golün 12'sini Türk 'nda kaydetti.

    'in 7. haftasında , evinde BB Erzurumspor'u mağlup ederek, puanını 15'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar aldığı bütün galibiyetleri Stadyumu'ndaki karşılaşmalarda elde etti. Aslan, geride kalan 7 haftada 4 kez evinde oynadı ve kazandı. Deplasmanda ise 2 maçta da mağlup oldu. Cimbom ligde BB Erzurumspor müsabakası ile birlikte rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Terim'in öğrencileri söz konusu golleri ise Türk 'nda (1), (6), (4) ve BB Erzurumspor (1) maçlarında kaydetti. Deplasmanda ise sadece Ankaragücü karşı 3 gol attı.
    1. 28.9.2018 22:13
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