Galatasaray golleri evinde atıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon attığı 15 golün 12’sini Türk Telekom Stadyumu’nda kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u mağlup ederek, puanını 15'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar aldığı bütün galibiyetleri Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmalarda elde etti. Aslan, geride kalan 7 haftada 4 kez evinde oynadı ve kazandı. Deplasmanda ise 2 maçta da mağlup oldu. Cimbom ligde BB Erzurumspor müsabakası ile birlikte rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Terim'in öğrencileri söz konusu golleri ise Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe (1), Alanyaspor (6), Kasımpaşa (4) ve BB Erzurumspor (1) maçlarında kaydetti. Deplasmanda ise sadece Ankaragücü karşı 3 gol attı.
- 28.9.2018 22:13
- Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız"
- Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
- Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
- TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Galatasaray golleri evinde atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.