Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Akhisarspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği 5 oyuncuyu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının başlangıç kadrosuna almadı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakaya, Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, Akhisarspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu yedek soyundurdu. Bu futbolcuların yerine Maicon, Ömer Bayram, Donk, Feghouli ve Eren Derdiyok görev aldı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Onyekuru, Fernando, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Nagatomo ve Muğdat Çelik görev bekledi.

FEGHOULİ, BU SEZON LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig müsabakasına 11'de başladı.

Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ilk 11'inde yer alan Feghouli, sonrasındaki 6 lig karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer bulamadı.

Feghouli, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Akhisarspor müsabakalarında sonradan oyuna girerek toplamda 26 dakika sahada kaldı.

ÖMER BAYRAM, İLK KEZ SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Sarı-kırmızılı kulübün, yaz transfer döneminin son gününde Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, Erzurum temsilcisine karşı ilk 11'de görev aldı.

Ömer Bayram, bu sezon ligde Akhisarspor formasıyla 3 maçta forma giyerken, Galatasaray'da ilk kez bir resmi müsabakaya çıktı.

ALPASLAN DİKMEN UNUTULMADI

Galatasaray'ın taraftar grubu "utrAslan"ın kurucularından Alpaslan Dikmen anıldı.

Türk Telekom Stadı tribünlerinde, 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dikmen ile ilgili pankartlar yer aldı.

Taraftarlar, maçtan önce, "Alpaslan ölmedi, kalbimizde yaşıyor." şeklinde tezahürat yaptı.

GALATASARAY'A ÖZEL MİSAFİR

Serebral palsi hastalığı bulunan Galatasaray taraftarı Hayati Çan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesini Türk Telekom Stadı'nda izledi.

Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak karşılaşmayı takip eden Hayati Çan, müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay ile bir araya geldi.

TARAFTARLARDAN ERZURUMSPOR'A JEST

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuları tribüne çağırdı.

Tribünde, "Süper Lig'e hoş geldin Erzurumspor." yazılı pankart açan Galatasaray taraftarı, mavi-beyazlı futbolcuları da tribüne çağırarak moral verdi.

ERZURUMSPOR'UN BAŞINDA ADEM ÇAĞLAYAN YER ALDI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da takımı Galatasaray maçına yardımcı antrenör Adem Çağlayan çıkardı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından Mehmet Özdilek ile anlaşılan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray müsabakasının esame listesinde Adem Çağlayan'ın ismi yer aldı.

ÖZDİLEK TRİBÜNDE

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Mehmet Özdilek müsabakayı tribünden takip etti.

Erzurum temsilcisinde sezon sonuna kadar anlaşılan Özdilek, yeni takımının Galatasaray ile oynadığı lig maçını Türk Telekom Stadı'ndaki locadan izledi.

KONUK TAKIMDA TEK DEĞİŞİKLİK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gidildi.

MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Egemen Korkmaz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında kadroda yer almadı. Egemen'in yerine Stephane Acka forma giydi.

Erzurum temsilcisi, Galatasaray mücadelesine Sehic, Acka, Schwechlen, Sunu, Emrah Başsan, Santos, İbrahim Akdağ, Munsy, Lokman Gör, Scuk ve Kone ilk 11'i ile çıktı.