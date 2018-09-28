Fernando kulübeye! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    kulübeye!

    <a href="/index/fernando?id=5c463533-5d01-445d-900d-0dc3bca147ec" class="" rel="tag">Fernando</a> kulübeye!
    kulübeye! Son haftalarda performansı düşen 'nun, Erzurumspor maçına kulübede başlaması bekleniyor. Teknik direktör , Akhisar maçında 66. dakikada oyundan aldığı Brezilyalı oyuncunun yerine Donk'u sahaya sürecek. Fernando, pas yüzdesi yüksek olsa da ceza alanına sadece 4 top attı.
    1. 28.9.2018
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