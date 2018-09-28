Fatih Terim'den Mehmet Özdilek uyarısı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'den uyarısı

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den <a href="/index/mehmet-ozdilek?id=d6eecdc0-e642-4652-8c6f-86af6c8be2ac" class="" rel="tag">Mehmet Özdilek</a> uyarısı

    Bu akşam Erzurumspor'la karşılaşacak olan 'da 'in çekincesi rakibin yeni hocasıyla maça çıkacak olması...

    Geçen hafta Saffet Susic ile yollarını ayıran Akhisar, Cem Kavçak'la maça çıkıp iyi bir oyun sergilemişti. Oyuncularına bu durumu hatırlatan Terim, "Erzurumspor iyi bir takım. Sadece şans eseri bekledikleri puanları alamadılar. ile 'da kazanmak isteyeceklerdir. Herkesin dikkatli olması gerekiyor" dedi.
    1. 28.9.2018
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