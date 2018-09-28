Fatih Terim, 300. maçında galibiyet aldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ligde ile çıktığı 300. maçtan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Terim de Galatasaray'ın başındaki ligdeki 300. maçında galibiyet almış oldu.
Galatasaray ile ligde yedi şampiyonluk alan deneyimli teknik adam, 300 müsabakada 197 kez rakiplerini mağlup ederken, 38 kez de mağlup oldu. 65 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
- 28.9.2018 22:10
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Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Fatih Terim, 300. maçında galibiyet aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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