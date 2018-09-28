Belhanda’nın cezası bitiyor – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’nın cezası bitiyor

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a>’nın cezası bitiyor
    'in 4. haftasında maçında kırmızı kart gören Younes , 3 maç müsabakalardan men cezası almıştı. , Akhisarspor maçlarının ardında bugün de takımdaki yerini alamayacak olan yıldız futbolcu, bir sonraki hafta oynanacak maçında formasına kavuşacak.
    1. 28.9.2018
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