Schalke çöktü – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    çöktü

    <a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> çöktü

    Bundesliga’da son sıraya demir attı

    Şampiyonlar Liginde Galatasaray ile aynı grupta yer alan , deplasmanda Freiburg'a 1-0 yenildi ve bu sezon ligde oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Niederlechner'in attığı golle sahayı yenik terk eden , puansız Bundesliga'nın sonuncu sırasında yer aldı. Alman ekip, cumartesi günü ise Mainz'ı konuk edecek.

    PUAN ALAMAYAN İKİ TAKIMDAN BİRİ
    , Avrupa'nın 5 büyük liginde Guingamp ile birlikte henüz puan alamayan iki takımdan biri. Bu sezon tek başarılı sonucunu Porto karşısında (1-1) aldı.

    'KREDİ İSTEMİYORUM'
    Schalke'nin 5'te sıfır yapmasının ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da koltuğu sallanmaya başladı. Freiburg maçı sonrası, geçen yılı ikinci sırada bitirdikleri için kendisinin kredisinin devam edip etmediğinin sorulması üzerine Tedesco, "Geçen sezondaki ikincilik nedeniyle kredi falan istemiyorum" dedi.

    1. 27.9.2018
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