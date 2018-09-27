Schalke çöktü
Bundesliga’da son sıraya demir attı
Şampiyonlar Liginde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Schalke, deplasmanda Freiburg'a 1-0 yenildi ve bu sezon ligde oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Niederlechner'in attığı golle sahayı yenik terk eden Schalke, puansız Bundesliga'nın sonuncu sırasında yer aldı. Alman ekip, cumartesi günü ise Mainz'ı konuk edecek.
PUAN ALAMAYAN İKİ TAKIMDAN BİRİ
Schalke, Avrupa'nın 5 büyük liginde Guingamp ile birlikte henüz puan alamayan iki takımdan biri. Bu sezon tek başarılı sonucunu Porto karşısında (1-1) aldı.
'KREDİ İSTEMİYORUM'
Schalke'nin 5'te sıfır yapmasının ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da koltuğu sallanmaya başladı. Freiburg maçı sonrası, geçen yılı ikinci sırada bitirdikleri için kendisinin kredisinin devam edip etmediğinin sorulması üzerine Tedesco, "Geçen sezondaki ikincilik nedeniyle kredi falan istemiyorum" dedi.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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