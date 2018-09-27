Ribery olay yarattı
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, ünlü rapçi Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, ünlü rapçi Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi. Kızı Hiziya'nın hayranı olduğu rapçiyle buluşan Ribery, üzerindeki 2 bin pound (yaklaşık 16 bin TL) değerindeki Gucci marka eşofmanıyla gündeme oturdu.
- 27.9.2018
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Ribery olay yarattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.