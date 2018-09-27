Ribery olay yarattı – Fotomaç – 27 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Ribery olay yarattı

    Ribery olay yarattı

    Bir dönem 'da forma giyen , ünlü rapçi Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi.

    Bir dönem 'da forma giyen , ünlü rapçi Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi. Kızı Hiziya'nın hayranı olduğu rapçiyle buluşan Ribery, üzerindeki 2 bin pound (yaklaşık 16 bin TL) değerindeki Gucci marka eşofmanıyla gündeme oturdu.

    1. 27.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ribery olay yarattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN