Ribery olay yarattı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, ünlü rapçi Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi. Kızı Hiziya'nın hayranı olduğu rapçiyle buluşan Ribery, üzerindeki 2 bin pound (yaklaşık 16 bin TL) değerindeki Gucci marka eşofmanıyla gündeme oturdu.