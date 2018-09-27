Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04 gibi Lokomotiv da bu sezona çok kötü başladı. Lokomotiv geçen sezon Rusya'da şampiyon olmuştu. Bu sezon ise 8 maçta 9 puan toplayabildi ve 11. sırada yer aldı. Son olarak deplasmanda Zenit'e 5-3 mağlup oldu. D Grubu'nda yer alan Porto ise Portekiz'de 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. Sırada yer alıyor.



YACİNE BRAHİMİ 1 AY YOK

Porto, Cezayirli yıldız Yacine Brahimi'yi kaybetti. Vitoria Setubal maçında 79. oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.