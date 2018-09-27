Porto ilk üçte! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ilk üçte!

    <a href="/index/porto?id=354a4fb9-dc06-4545-a3e6-5dec305ef2cf" class="" rel="tag">Porto</a> ilk üçte!

    'ın rakiplerinden 04 gibi da bu sezona çok kötü başladı.

    'ın rakiplerinden 04 gibi da bu sezona çok kötü başladı. geçen sezon 'da şampiyon olmuştu. Bu sezon ise 8 maçta 9 puan toplayabildi ve 11. sırada yer aldı. Son olarak deplasmanda Zenit'e 5-3 mağlup oldu. D Grubu'nda yer alan ise Portekiz'de 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. Sırada yer alıyor.

    YACİNE BRAHİMİ 1 AY YOK
    , Cezayirli yıldız 'yi kaybetti. Vitoria Setubal maçında 79. oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    1. 27.9.2018
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