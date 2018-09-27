Porto ilk üçte!
Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04 gibi Lokomotiv da bu sezona çok kötü başladı.
Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04 gibi Lokomotiv da bu sezona çok kötü başladı. Lokomotiv geçen sezon Rusya'da şampiyon olmuştu. Bu sezon ise 8 maçta 9 puan toplayabildi ve 11. sırada yer aldı. Son olarak deplasmanda Zenit'e 5-3 mağlup oldu. D Grubu'nda yer alan Porto ise Portekiz'de 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. Sırada yer alıyor.
YACİNE BRAHİMİ 1 AY YOK
Porto, Cezayirli yıldız Yacine Brahimi'yi kaybetti. Vitoria Setubal maçında 79. oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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