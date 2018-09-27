Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald
Galatasaray'da, Trabzonspor ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi.
Galatasaray'da, Trabzonspor ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi. 1 numaralı aday Chelsea'den ayrılmaya karar veren Cahill. Maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi.
Crystal Palace'da fazla şans bulamayan Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan Hollandalı oyuncu için kiralık veya duruma göre satın alma teklifi yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor.
Akşam'ın haberine göre 1.82 boyundaki stoperin aynı zamanda sol bek ve ön liberoda görev yapabilmesi, bu transferdeki cezbedici özelliklerden bazıları. Crystal Palace'ın Hollandalı'yı uygun bir bedelle kiralaması bekleniyor.
Ocak ayında Cahill'de mutlu sona ulaşılamazsa ibre ona dönecek. Donk'un da vatandaşı için devreye gireceği ve ikna edebileceği konuşuluyor.
- 26.9.2018 18:06
- Güncelleme: 27.9.2018 01:58
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.