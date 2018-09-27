Galatasaray Türk Lirası'na geçiyor
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde düzenlenen toplantıda Türkiye'deki Türk teknik adam ve futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrileceği ve Türk Lirası'nın değer kazanmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay konuyla ilgili olarak GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, toplantıda ele alınan konuları ve Türk Lirası kararını Galatasaray Televizyonu'na değerlendirdi.
Günay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bugünkü toplantıda bir dizi önemli konu görüşüldü. Bunlardan bir tanesi de, Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar çerçevesinde, sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden yapılması konusu üzerineydi. Bu kapsamda yerli futbolcu, antrenör ve menajerlerin sözleşmelerinin kulüpler tarafından ele alınması konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu konuda da bütün kulüpler ortak hareket etme kararı aldı. Döviz üzerinden yapılan mevcut sözleşmeler Türk Lirası'na çevrilecek ve Türk Lirası üzerinden yenilenecek. Bu sezon itibarıyla geçerli olacak. Zaten burada bir zorunluluk var. Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar çerçevesinde, bütün sözleşmelerin bu şekilde Türk Lirası'na çevrilmesi yasal bir zorunluluk."
*Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
- 27.9.2018 21:32
- Güncelleme: 27.9.2018 21:33
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PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi
Toplam 1
Yorum
klaus ulan nasıl ceza veriyonuz iki kulübün yaptığı aynı tarife fenere zamlı beşiktaşa zamsız.....
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal Başarılarımızla, Avrupayı kendimize muhtaç etmedikten sonra! Kirli oyunlarla yenilmeye devam edeceğiz! Bu işin FB-GS-BJK-TS farketmez!BAŞARI
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal Bu milad olsun! Milli takımlarımız ve Kulüplerimiz aklını başına alıp, başarı için son damlasına kadar savaşmalı!
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