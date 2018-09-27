Toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, toplantıda ele alınan konuları ve Türk Lirası kararını Galatasaray Televizyonu'na değerlendirdi.



Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü toplantıda bir dizi önemli konu görüşüldü. Bunlardan bir tanesi de, Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar çerçevesinde, sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden yapılması konusu üzerineydi. Bu kapsamda yerli futbolcu, antrenör ve menajerlerin sözleşmelerinin kulüpler tarafından ele alınması konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu konuda da bütün kulüpler ortak hareket etme kararı aldı. Döviz üzerinden yapılan mevcut sözleşmeler Türk Lirası'na çevrilecek ve Türk Lirası üzerinden yenilenecek. Bu sezon itibarıyla geçerli olacak. Zaten burada bir zorunluluk var. Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar çerçevesinde, bütün sözleşmelerin bu şekilde Türk Lirası'na çevrilmesi yasal bir zorunluluk."





*Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay