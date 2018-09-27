Galatasaray Türk Lirası'na geçiyor – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Galatasaray 'na geçiyor

    Galatasaray Türk Lirası'na geçiyor

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde düzenlenen toplantıda 'deki Türk teknik adam ve futbolcuların sözleşmelerinin 'na çevrileceği ve Türk Lirası'nın değer kazanmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı konuyla ilgili olarak 'ye açıklamalarda bulundu.

    Toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı , toplantıda ele alınan konuları ve kararını Galatasaray Televizyonu'na değerlendirdi.

    Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Bugünkü toplantıda bir dizi önemli konu görüşüldü. Bunlardan bir tanesi de, Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar çerçevesinde, sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden yapılması konusu üzerineydi. Bu kapsamda yerli futbolcu, antrenör ve menajerlerin sözleşmelerinin kulüpler tarafından ele alınması konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu konuda da bütün kulüpler ortak hareket etme kararı aldı. üzerinden yapılan mevcut sözleşmeler Türk Lirası'na çevrilecek ve Türk Lirası üzerinden yenilenecek. Bu sezon itibarıyla geçerli olacak. Zaten burada bir zorunluluk var. Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar çerçevesinde, bütün sözleşmelerin bu şekilde Türk Lirası'na çevrilmesi yasal bir zorunluluk."


    *Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay

    1. 27.9.2018 21:32
    2. Güncelleme: 27.9.2018 21:33
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