Niang'dan Galatasaray itirafı!
Rennes’e kiralık giden Niang’dan transfer itirafı
Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan isimlerden olan M'Baye Niang, Fransız basınına verdiği özel röportajında sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Torino'dan Rennes'e bir yıllığına kiralanan M'Baye Niang, Galatasaray'ın da kendisini istediğini dile getirdi.
23 yaşındaki Niang verdiği röportajında, "Son güne kadar Galatasaray'ın da beni transfer etmek için ısrarı devam ediyordu. Kendimi geliştirmek istiyordum. Fransa'ya dönerek mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum" dedi.
DÖRT RESMİ MAÇA ÇIKTI
Niang, Rennes ile bu sezon 4 resmi maça çıkarken, henüz gol sevinci yaşayamadı. Rennes, satın alma opsiyonunu da 15 milyon Euro'ya elinde bulunduruyor.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Niang'dan Galatasaray itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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