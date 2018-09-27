Niang'dan Galatasaray itirafı! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'dan itirafı!

    Niang'dan Galatasaray itirafı!

    ’e kiralık giden ’dan itirafı

    döneminde adı ile anılan isimlerden olan M'Baye , Fransız basınına verdiği özel röportajında sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Torino'dan 'e bir yıllığına kiralanan M'Baye Niang, Galatasaray'ın da kendisini istediğini dile getirdi.

    23 yaşındaki Niang verdiği röportajında, "Son güne kadar Galatasaray'ın da beni transfer etmek için ısrarı devam ediyordu. Kendimi geliştirmek istiyordum. 'ya dönerek mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum" dedi.

    DÖRT RESMİ MAÇA ÇIKTI
    Niang, Rennes ile bu sezon 4 resmi maça çıkarken, henüz gol sevinci yaşayamadı. Rennes, satın alma opsiyonunu da 15 milyon Euro'ya elinde bulunduruyor.

    1. 27.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Niang'dan Galatasaray itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN