Futbolculara doping – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Futbolculara doping

    Futbolculara doping

    G.Saray yönetimi, takıma 7 milyon euro ödeme yaptı

    yönetimi, futbolcularla ilgili gereken ödemelerle alakalı önemli bir hamlede bulundu. Akhisar karşısında alınan yenilgiye karşılık yönetim, 7 milyon euro'luk ödemeyi oyuncuların hesaplarına yatırdı. Böylece, Ağustos ayı da dahil olmak üzere futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği belirtildi. Bu durum sarı-kırmızılı futbolcuları memnun etti ve "Şimdi sıra bizde... Akhisar mağlubiyetini maçıyla unutturacağız" ifadesini kullandılar.

    1. 27.9.2018
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