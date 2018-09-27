Futbolculara doping
G.Saray yönetimi, takıma 7 milyon euro ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, futbolcularla ilgili gereken ödemelerle alakalı önemli bir hamlede bulundu. Akhisar karşısında alınan yenilgiye karşılık yönetim, 7 milyon euro'luk ödemeyi oyuncuların hesaplarına yatırdı. Böylece, Ağustos ayı da dahil olmak üzere futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği belirtildi. Bu durum sarı-kırmızılı futbolcuları memnun etti ve "Şimdi sıra bizde... Akhisar mağlubiyetini Erzurum maçıyla unutturacağız" ifadesini kullandılar.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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