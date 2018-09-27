Futbolculara doping

Galatasaray yönetimi, futbolcularla ilgili gereken ödemelerle alakalı önemli bir hamlede bulundu. Akhisar karşısında alınan yenilgiye karşılık yönetim, 7 milyon euro'luk ödemeyi oyuncuların hesaplarına yatırdı. Böylece, Ağustos ayı da dahil olmak üzere futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği belirtildi. Bu durum sarı-kırmızılı futbolcuları memnun etti ve "Şimdi sıra bizde... Akhisar mağlubiyetini Erzurum maçıyla unutturacağız" ifadesini kullandılar.