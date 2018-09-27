Fernando’ya uyarı – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’ya uyarı

    Fernando’ya uyarı
    Takımın en tecrübeli isimlerinden olan Reges'in Akhisar karşısındaki savruk futbolu teknik heyeti şaşırttı. Brezilyalı oyuncudan daha fazlasını vermesini isteyen teknik heyetin, yıldız isme konsantrasyon uyarısında bulunduğu kaydedildi.
    1. 27.9.2018
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