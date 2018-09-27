Emre’ye terapi – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Emre’ye terapi

    Emre’ye terapi
    18 Ağustos'ta G.Saray'a imza atıp 19 Ağustos'taki maçında forma giyen Emre Akbaba düşüşte... 25 yaşındaki orta saha, Aslan'a geldiğinden beri tüm karşılaşmalarda forma giydi. Hatta verilen milli arada bile görev yaptı. Bu nedenle teknik direktör 'in Emre'nin formu düştüğü için yakından ilgilendiği ve oyuncuyu motive ettiği öğrenildi. Emre, yine sahada olacak.
    1. 27.9.2018
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