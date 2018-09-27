Aslan kampa
Selçuk katıldı
SAKATLIĞI dolayısıyla Akhisar deplasmanına götürülmeyen ve antrenmanlara katılmayan Selçuk İnan, dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. 33 yaşındaki kaptanın BB Erzurum karşısında oynaması zor fakat Porto maçına yetişecek.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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