Aslan kampa – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Aslan kampa

    Aslan kampa
    Akhisar maçında tel tel dökülen , yarınki karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürdü. Dün öğlen saatlerde gerçekleşen idmanda koordinasyon sürat çalışması ile sınırlı alanda taktik çalışması yapıldı. Oyuncular oldukça disiplinli gözüktü. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 18.00'de yapacağı son antrenmanın ardından kampa girecek.

    Selçuk katıldı
    SAKATLIĞI dolayısıyla Akhisar deplasmanına götürülmeyen ve antrenmanlara katılmayan , dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. 33 yaşındaki kaptanın BB Erzurum karşısında oynaması zor fakat Porto maçına yetişecek.
    1. 27.9.2018
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