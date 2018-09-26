Lokomotiv çalkalanıyor! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Lokomotiv çalkalanıyor!

    Lokomotiv çalkalanıyor!

    ve yenilgileri Rus ekibini karıştırdı.

    'ın geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 mağlup ettiği , ligdeki son maçında 'e 5-3 yenilince ortalık karıştı. Lokomotiv'in üst üste son maçlarda aldığı kötü neticelerin ardından teknik direktör Yuri Semin'in koltuğu ciddi sallanıyor. Eleştirilerin odağında yer alan Semin, Zenit maçının ardından yaptığı açıklamada, "Henüz sezon bitmedi ve daha başındayız" dedi. Ancak Başkan Gerkus'un, Semin'le ilgili sorulara cevap vermemesi soru işareti bıraktı.

    13 PUAN GERİDE
    Lokomotiv Moskova, 'nde 8. hafta sonunda 9 puanla 11. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon bitiren Başkent ekibi, lider Zenit'in 13 gerisinde yer alıyor.
    1. 26.9.2018
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