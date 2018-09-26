Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald
Galatasaray'da, Trabzonspor ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi.
Galatasaray'da, Trabzonspor ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi. 1 numaralı aday Chelsea'den ayrılmaya karar veren Cahill. Maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi.
Crystal Palace'da fazla şans bulamayan Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan Hollandalı oyuncu için kiralık veya duruma göre satın alma teklifi yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor.
Akşam'ın haberine göre 1.82 boyundaki stoperin aynı zamanda sol bek ve ön liberoda görev yapabilmesi, bu transferdeki cezbedici özelliklerden bazıları. Crystal Palace'ın Hollandalı'yı uygun bir bedelle kiralaması bekleniyor.
Ocak ayında Cahill'de mutlu sona ulaşılamazsa ibre ona dönecek. Donk'un da vatandaşı için devreye gireceği ve ikna edebileceği konuşuluyor.
- 26.9.2018 18:06
- Güncelleme: 26.9.2018 18:10
-
Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 8
Yorum
fanatik bjk yi karıştırma senaryoları.
-
Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 2 ne guardiola nede morinho en iyi hoca net jurgen kloptur açık ve net mencester unıted yönetimi morinho ile derhal yolları ayırmalı
-
Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 1 mencester unıted patronunda akıl olsaydı alex ferguson sonrası napar ne eder yurgen klopü getirirlerdi liverpoll kapmadan
Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.