Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald – Fotomaç – 26 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da stopere yeni aday 'dan Jario Riedewald

    Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald

    'da, ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi.

    'da, ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi. 1 numaralı aday 'den ayrılmaya karar veren Cahill. Maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi.

    'da fazla şans bulamayan Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan Hollandalı oyuncu için kiralık veya duruma göre satın alma teklifi yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor.

    Akşam'ın haberine göre 1.82 boyundaki stoperin aynı zamanda sol bek ve ön liberoda görev yapabilmesi, bu transferdeki cezbedici özelliklerden bazıları. Crystal Palace'ın Hollandalı'yı uygun bir bedelle kiralaması bekleniyor.

    Ocak ayında Cahill'de mutlu sona ulaşılamazsa ibre ona dönecek. Donk'un da vatandaşı için devreye gireceği ve ikna edebileceği konuşuluyor.

    1. 26.9.2018 18:06
    2. Güncelleme: 26.9.2018 18:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da stopere yeni aday Crystal Palace'dan Jario Riedewald haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN