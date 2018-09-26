Galatasaray, B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında B.B. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Sonrasında koordinasyon sürat çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştiren Galatasaray antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
SELÇUK İNAN TAKIMLA ÇALIŞTI
Selçuk İnan, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Sarı kırmızlı ekip, B.B. Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 26.9.2018 14:45
- Güncelleme: 26.9.2018 14:45
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Phillip Cocu ideal 11'ini buldu
Toplam 3
Yorum
hakem ideal Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı. 14-16 faul ilk sarı 59. dakika 1 e 5 sarı kart 6 oyuncu değişmiş 4 dk uzatma
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 23
Yorum
daha ne istesiniz Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı. 14-16 faul ilk sarı 59. dakika 1 e 5 sarı kart 6 oyuncu değişmiş 4 dk uzatma
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 23
Yorum
aydınusun notu Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı.. bir başka derbide maçı emre yönetmiş gözlemci aydınusa 8,3 puan vermişti.
Galatasaray, B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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