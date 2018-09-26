Selçuk İnan takımla çalıştı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

    Galatasaray, B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

    , 'in 7'nci haftasında B.B. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Sonrasında koordinasyon sürat çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Ana bölümde ise teknik direktör yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştiren antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

    SELÇUK İNAN TAKIMLA ÇALIŞTI

    , tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Sarı kırmızlı ekip, B.B. Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

    1. 26.9.2018 14:45
    2. Güncelleme: 26.9.2018 14:45
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