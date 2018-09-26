Cebinden yiyor – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Cebinden yiyor

    Cebinden yiyor
    için bu sezon hayati önem taşıyor. Zira sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Genç oyuncu, sonradan oyuna girdiği maçlarda Terim'in isteklerine cevap verse de 11'de başladığı maçlarda ise etkili olamadı. Sinan'ın bu performansıyla iyi bir sözleşme alması zor görünüyor.
    1. 26.9.2018
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