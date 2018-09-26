Can sıkan rakamlar – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Can sıkan rakamlar

    Can sıkan rakamlar

    Akhisar'a 3-0 yenilen takımının istatistikleri 'i şaşırttı.

    Ev sahibi takım maç boyunca hücum bölgesinde 80 kez topla oynarken G.Saray ise sadece ikinci yarıda 91 rakamına ulaştı. Ama rakip ceza sahasına atılan top 49'da kalırken ilk yarıda bu sayının sadece 18 olması ise Terim'i kızdırdı. İkinci yarıda orta sahanın hücum bölgesine attığı pasların 30'dan 28'e düşmesi de dikkat çekti.

    BÖLGELERİNİ TERK ETTİLER
    Terim, Akhisar maçına kafa yorarken bazı oyuncuların hiç öne çıkmadığını bazı oyuncuların ise hiç geri dönmediğini fark etti. Serdar ve Ozan'ın üçüncü bölgeye toplam 6 kez çıktığı, Ndiaye ve 'nun ise 8'er kez topla oynamaları dikkat çekti. Aynı şekilde Emre Akbaba ön alanda 35 kez topla oynarken, kendi bölgesinde ise topa sadece 4 kez temas etti.

    NEŞELERİ KAÇTI
    Akhisar yenilgisi 'da keyifleri kaçırdı. Dünkü çalışmada, teknik heyet ve futbolcular gergin göründü.

    HAZIRLIK BAŞLADI
    Cuma günü 'u sahasında konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Florya'da dinamik ısınmayla başlayan idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.
    1. 26.9.2018
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