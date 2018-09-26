Can sıkan rakamlar
Akhisar'a 3-0 yenilen takımının istatistikleri Fatih Terim'i şaşırttı.
BÖLGELERİNİ TERK ETTİLER
Terim, Akhisar maçına kafa yorarken bazı oyuncuların hiç öne çıkmadığını bazı oyuncuların ise hiç geri dönmediğini fark etti. Serdar ve Ozan'ın üçüncü bölgeye toplam 6 kez çıktığı, Ndiaye ve Fernando'nun ise 8'er kez topla oynamaları dikkat çekti. Aynı şekilde Emre Akbaba ön alanda 35 kez topla oynarken, kendi bölgesinde ise topa sadece 4 kez temas etti.
NEŞELERİ KAÇTI
Akhisar yenilgisi Galatasaray'da keyifleri kaçırdı. Dünkü çalışmada, teknik heyet ve futbolcular gergin göründü.
HAZIRLIK BAŞLADI
Cuma günü Erzurum'u sahasında konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Florya'da dinamik ısınmayla başlayan idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.
- 26.9.2018
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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