Küfür tartışması

Akhisar maçı sonrasında sosyal medyaya düşen video Fatih Terim'i ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Terim'in karşılaşma bitimine doğru sahayı terk ederken bir taraftarın kendisine yönelik "Hoca ne oldu; 4 gelecek 4... 4..." sözlerine küfürlü karşılık verdiği iddiası 'ceza alacak mı' tartışmaları da beraberinde getirdi.



KAMERA KAYITTAYDI

Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntü ceza için delil kabul edilmezken Terim'in hemen arkasında olan yayıncı kuruluş kamerasının kayıtta olmasının tecrübeli hocanın başını ağrıtabileceği ifade edildi. TFF Hukuk Müşavirliğinin bu iddialar üzerine, yayıncı kuruluştan o görüntüleri isteyebileceği belirtiliyor.



Fatih Terim, Akhisar maçı sonrası taraftarlarla karşılıklı küfürleşti. İşte o anlar... pic.twitter.com/PHVAUs8Lr1 — Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 24 Eylül 2018

Görüntüler de teknik direktör Fatih Terim'in küfür ettiği tespit edilmesi halinde PFDK'ya sevkinin kaçınılmaz olduğu öğrenildi. Geçmişte Fenerbahçeli Meireles de benzer şekilde Kadıköy'de oynanan bir Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun yine yer kamerasının ortaya çıkarttığı görüntüyle PFDK'ya sevk edilerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.