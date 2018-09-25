Küfür tartışması
Akhisar maçı sonrasında sosyal medyaya düşen video Fatih Terim'i ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Akhisar maçı sonrasında sosyal medyaya düşen video Fatih Terim'i ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Terim'in karşılaşma bitimine doğru sahayı terk ederken bir taraftarın kendisine yönelik "Hoca ne oldu; 4 gelecek 4... 4..." sözlerine küfürlü karşılık verdiği iddiası 'ceza alacak mı' tartışmaları da beraberinde getirdi.
KAMERA KAYITTAYDI
Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntü ceza için delil kabul edilmezken Terim'in hemen arkasında olan yayıncı kuruluş kamerasının kayıtta olmasının tecrübeli hocanın başını ağrıtabileceği ifade edildi. TFF Hukuk Müşavirliğinin bu iddialar üzerine, yayıncı kuruluştan o görüntüleri isteyebileceği belirtiliyor.
Fatih Terim, Akhisar maçı sonrası taraftarlarla karşılıklı küfürleşti. İşte o anlar... pic.twitter.com/PHVAUs8Lr1— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 24 Eylül 2018
4 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Görüntüler de teknik direktör Fatih Terim'in küfür ettiği tespit edilmesi halinde PFDK'ya sevkinin kaçınılmaz olduğu öğrenildi. Geçmişte Fenerbahçeli Meireles de benzer şekilde Kadıköy'de oynanan bir Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun yine yer kamerasının ortaya çıkarttığı görüntüyle PFDK'ya sevk edilerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.
- 25.9.2018
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Karaya vurduk!..
Toplam 2
Yorum
aga Hoca bu kafayla kara-mara da göremeyeceksin, kötü spriz lig sonunculuğu olursa vede ligde kalırsan sevin.Mustafa Akbaş seni uçuracak....
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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