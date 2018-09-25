Gözler başkanda – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Gözler başkanda

    Gözler başkanda

     Başkanı , cumartesi günü yapılacak Genel Kurul öncesi soruları yanıtlayacak.

    Başkanı , cumartesi günü yapılacak Genel Kurul öncesi soruları yanıtlayacak. Toplantısında sert eleştirilere maruz kalan Cengiz, yarın 'de açıklamalarda bulunacak ve olağanüstü kongrede talep ettikleri yetkilere açıklık getirecek.

    1. 25.9.2018
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