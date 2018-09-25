Gözler başkanda
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesi soruları yanıtlayacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesi soruları yanıtlayacak. Divan Kurulu Toplantısında sert eleştirilere maruz kalan Cengiz, yarın GS TV'de açıklamalarda bulunacak ve olağanüstü kongrede talep ettikleri yetkilere açıklık getirecek.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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