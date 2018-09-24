Yeni formayla ilk hüsran
Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için tasarlanan beyaz renkli formasıyla dün akşam siftah yaptı.
Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için tasarlanan beyaz renkli formasıyla dün akşam siftah yaptı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'u resmeden tasarımı ve boğazın izlerini yansıtan bu formayla çıktığı ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Bu arada taraftarlar da ilk günden itibaren bu formalara büyük ilgi göstermişti.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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