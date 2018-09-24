Yeni formayla ilk hüsran

Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için tasarlanan beyaz renkli formasıyla dün akşam siftah yaptı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'u resmeden tasarımı ve boğazın izlerini yansıtan bu formayla çıktığı ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Bu arada taraftarlar da ilk günden itibaren bu formalara büyük ilgi göstermişti.