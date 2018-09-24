Yeni formayla ilk hüsran – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Yeni formayla ilk hüsran

    Yeni formayla ilk hüsran

    , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için tasarlanan beyaz renkli formasıyla dün akşam siftah yaptı.

    , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için tasarlanan beyaz renkli formasıyla dün akşam siftah yaptı. Sarı-kırmızılılar, 'u resmeden tasarımı ve boğazın izlerini yansıtan bu formayla çıktığı ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Bu arada taraftarlar da ilk günden itibaren bu formalara büyük ilgi göstermişti.

    1. 24.9.2018
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