Taraftarlar bu kez yıkıldı
Ligin 6. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray'ı taraftarları yine yalnız bırakmadı.
Ligin 6. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray'ı taraftarları yine yalnız bırakmadı. Bu sezon takımlarının tüm maçlarında statlardaki yerlerini alan sarı-kırmızılılar, Akhisar Stadı'nda da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ev sahibi tribünlerinde ise boşluklar dikkat çekti.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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