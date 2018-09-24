Taraftarlar bu kez yıkıldı

Ligin 6. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray'ı taraftarları yine yalnız bırakmadı. Bu sezon takımlarının tüm maçlarında statlardaki yerlerini alan sarı-kırmızılılar, Akhisar Stadı'nda da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ev sahibi tribünlerinde ise boşluklar dikkat çekti.