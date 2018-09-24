Taraftarlar bu kez yıkıldı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Taraftarlar bu kez yıkıldı

    Taraftarlar bu kez yıkıldı

    Ligin 6. haftasında 'a konuk olan yine yalnız bırakmadı.

    Ligin 6. haftasında 'a konuk olan yine yalnız bırakmadı. Bu sezon takımlarının tüm maçlarında statlardaki yerlerini alan sarı-kırmızılılar, Akhisar Stadı'nda da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ev sahibi tribünlerinde ise boşluklar dikkat çekti.

    1. 24.9.2018
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