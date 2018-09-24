Serdar Aziz’e penaltı çıktı
İlk yarının sonunda Galatasaray rakip kaleye yüklendi.
İlk yarının sonunda Galatasaray rakip kaleye yüklendi. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Sinan Gümüş'ün ortaladığı topta Akhisarspor ceza sahası içinde Serdar Aziz rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. VAR'dan da pozisyon tekrar incelendi. Rodrigues penaltıyı kaçırdı.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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