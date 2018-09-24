Serdar Aziz’e penaltı çıktı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’e penaltı çıktı

    Serdar Aziz’e penaltı çıktı

    İlk yarının sonunda rakip kaleye yüklendi.

    İlk yarının sonunda rakip kaleye yüklendi. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. 'ün ortaladığı topta Akhisarspor ceza sahası içinde rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. VAR'dan da pozisyon tekrar incelendi. Rodrigues penaltıyı kaçırdı.

    1. 24.9.2018
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