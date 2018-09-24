Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Ozan Kabak, Akhisarspor karşılaşmasında kısa sürede iki farklı duyguyu yaşadı. Dakikalar 11'i gösterirken Regattin'in şutunda kafasıyla dokunduğu top kendi kalesine gitti. 18 yaşındaki futbolcu üzüldü. Ancak VAR'a bakıldıktan sonra gol iptal olunca sevinç yaşadı. Kalan bölümde Galatasaray istediği futbolu sergileyemedi. Ozan Kabak partneri Serdar Aziz ile anlaşma sağlayamadı. Akhisar'ın attığı 3. golde de Fernando Muslera'yı bozdu.