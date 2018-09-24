Ozan Kabak gitti-geldi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    gitti-geldi

    Ozan Kabak gitti-geldi

    Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi , Akhisarspor karşılaşmasında kısa sürede iki farklı duyguyu yaşadı.

    Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi , Akhisarspor karşılaşmasında kısa sürede iki farklı duyguyu yaşadı. Dakikalar 11'i gösterirken Regattin'in şutunda kafasıyla dokunduğu top kendi kalesine gitti. 18 yaşındaki futbolcu üzüldü. Ancak VAR'a bakıldıktan sonra gol iptal olunca sevinç yaşadı. Kalan bölümde istediği futbolu sergileyemedi. Ozan Kabak partneri ile anlaşma sağlayamadı. Akhisar'ın attığı 3. golde de 'yı bozdu.

    1. 24.9.2018
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