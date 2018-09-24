Ozan Kabak gitti-geldi
Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Ozan Kabak, Akhisarspor karşılaşmasında kısa sürede iki farklı duyguyu yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Ozan Kabak, Akhisarspor karşılaşmasında kısa sürede iki farklı duyguyu yaşadı. Dakikalar 11'i gösterirken Regattin'in şutunda kafasıyla dokunduğu top kendi kalesine gitti. 18 yaşındaki futbolcu üzüldü. Ancak VAR'a bakıldıktan sonra gol iptal olunca sevinç yaşadı. Kalan bölümde Galatasaray istediği futbolu sergileyemedi. Ozan Kabak partneri Serdar Aziz ile anlaşma sağlayamadı. Akhisar'ın attığı 3. golde de Fernando Muslera'yı bozdu.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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