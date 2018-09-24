Ofsayt ‘VAR’

Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndaki Lokomotiv Moskova karşılaşması dönüşü deplasmanda oynadığı mücadelede Akhisarspor'un 11. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ege temsilcisinde Regattin'in şutunu çıkarmak isteyen Ozan Kabak meşin yuvarlığı kendi ağlarına yolladı. Genç oyuncu kendi filelerine yolladığı golün ardından büyük üzüntü yaşadı. Akhisarsporlu oyuncular uzun süre sevinç yaşadı. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyona tekrar bakıldı. Topun Manu'ya atıldığı ilk pozisyonda Akhisarsporlu oyuncunun kaleye en yakın isim olduğu tespit edildi. VAR kararıyla Ege temsilcisinin golü iptal edildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararına Akhisarsporlu futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Galatasaray cephesi ise bir hayli sevindi.



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.