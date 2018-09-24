Ofsayt ‘VAR’
11. dakikada Regattin’in şutunda Ozan Kabak topu kendi kalesine yolladı. Hakem gol verdi. VAR’a bakıldı. Sonuçta ofsayt kararı çıktı.
Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndaki Lokomotiv Moskova karşılaşması dönüşü deplasmanda oynadığı mücadelede Akhisarspor'un 11. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ege temsilcisinde Regattin'in şutunu çıkarmak isteyen Ozan Kabak meşin yuvarlığı kendi ağlarına yolladı. Genç oyuncu kendi filelerine yolladığı golün ardından büyük üzüntü yaşadı. Akhisarsporlu oyuncular uzun süre sevinç yaşadı. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyona tekrar bakıldı. Topun Manu'ya atıldığı ilk pozisyonda Akhisarsporlu oyuncunun kaleye en yakın isim olduğu tespit edildi. VAR kararıyla Ege temsilcisinin golü iptal edildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararına Akhisarsporlu futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Galatasaray cephesi ise bir hayli sevindi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Ofsayt ‘VAR’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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