Muslera’dan hakeme isyan!
Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Muslera, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya isyan etti.
Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Muslera, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya isyan etti. Muslera, "Bugüne dek kimseye saygısızlık yapmadım. Yakınımdaki faulde hakemle gidip konuşmak istedim, sarı gösterdi. Kaptan olarak takımımın hakkını savunamayacak mıyım?" dedi. Yıldız eldiven, Akhisar karşısında çok hata yaptıklarını da vurgularken, maçın adamının rakip kaleci Fatih olduğunu söyledi.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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