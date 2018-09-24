Muslera’dan hakeme isyan! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’dan hakeme isyan!

    Muslera’dan hakeme isyan!

    'da Uruguaylı kaleci , hakem 'ya isyan etti.

    'da Uruguaylı kaleci , hakem 'ya isyan etti. Muslera, "Bugüne dek kimseye saygısızlık yapmadım. Yakınımdaki faulde hakemle gidip konuşmak istedim, sarı gösterdi. Kaptan olarak takımımın hakkını savunamayacak mıyım?" dedi. Yıldız eldiven, Akhisar karşısında çok hata yaptıklarını da vurgularken, maçın adamının rakip kaleci Fatih olduğunu söyledi.

    1. 24.9.2018
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