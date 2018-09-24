Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Muslera, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya isyan etti. Muslera, "Bugüne dek kimseye saygısızlık yapmadım. Yakınımdaki faulde hakemle gidip konuşmak istedim, sarı gösterdi. Kaptan olarak takımımın hakkını savunamayacak mıyım?" dedi. Yıldız eldiven, Akhisar karşısında çok hata yaptıklarını da vurgularken, maçın adamının rakip kaleci Fatih olduğunu söyledi.