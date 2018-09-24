Akhisarspor , Safet Susiç'in gönderilmesinin ardından henüz kimseyle anlaşmazken takımın başında Cem Kavçak çıktı. Kavçak "Galatasaray ilk yarı yüzde 65 ile topla oynarken ikinci yarıda topu rakibe teslim ediyordu. Son 15 dakikada inanılmaz hatalar yapıyordu. Analiz yapıp, iyi değerlendirdik. Önemli bir galibiyetti. Takımın keyfi yerine geldi" dedi.