Kavçak: Önemli bir galibiyet
Akhisarspor , Safet Susiç'in gönderilmesinin ardından henüz kimseyle anlaşmazken takımın başında Cem Kavçak çıktı.
Akhisarspor , Safet Susiç'in gönderilmesinin ardından henüz kimseyle anlaşmazken takımın başında Cem Kavçak çıktı. Kavçak "Galatasaray ilk yarı yüzde 65 ile topla oynarken ikinci yarıda topu rakibe teslim ediyordu. Son 15 dakikada inanılmaz hatalar yapıyordu. Analiz yapıp, iyi değerlendirdik. Önemli bir galibiyetti. Takımın keyfi yerine geldi" dedi.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Kavçak: Önemli bir galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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