Kavçak: Önemli bir galibiyet – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Kavçak: bir galibiyet

    Kavçak: Önemli bir galibiyet

    , Safet Susiç'in gönderilmesinin ardından henüz kimseyle anlaşmazken takımın başında çıktı.

    , Safet Susiç'in gönderilmesinin ardından henüz kimseyle anlaşmazken takımın başında çıktı. Kavçak " ilk yarı yüzde 65 ile topla oynarken ikinci yarıda topu rakibe teslim ediyordu. Son 15 dakikada inanılmaz hatalar yapıyordu. Analiz yapıp, iyi değerlendirdik. bir galibiyetti. Takımın keyfi yerine geldi" dedi.

    1. 24.9.2018
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